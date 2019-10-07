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Girne’deki Batık Gemi Müzesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı

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Girne’deki Batık Gemi Müzesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı
Girne’deki Batık Gemi Müzesi’ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı

vrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan proje ile Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmaları kapsamında Girne’deki Antik Gemi Müzesi’nin yenilenmesinin tamamlanması dolayısıyla 2 Ekim’de bir tören düzenlendi.

Açılışa BM, AB ve UNDP yetkililerinin yanı sıra Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk ve Rum üyeleri Ali Tuncay ve Takis Hacidimitriu ve projeyle ilgilenen uzmanlar katıldı.

Yapılan açılışın ardından antik geminin 1967-69 ve 1970-74 yılları arasında bakımını üstlenen Laina Swiny ve Robin Piercy tarihi milattan önce (M.Ö) 300 yıllarına dayanan gemi hakkındaki bilgilerini tele-konferans yöntemiyle katılımcılara aktardı.

2019’un Nisan ayında başlayan yenileme çalışmaları Ağustos ayında tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yıpranmış taşlar yeni kum taşlarla değiştirildi, dış duvar onarıldı, ahşap duvar ve ahşap kapılar yenilendi, su yalıtım işlerinin yenilendi ve müzedeki nem oranını düşürecek diğer müdahaleler yapıldı.

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