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Girne’deki hayvan barınağının yapımı sürüyor

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Girne’deki hayvan barınağının yapımı sürüyor
Girne Belediyesi, sokak hayvanları için hazırladığı “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor

Girne Belediyesi’nin Sokak hayvanları için hazırladığı “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili çalışmaları devam ediyor.  Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından belediyeye tahsis edilen 10 dönüm araziye ulaşımın sağlanabilmesi için yapılan yolun ardından arazinin telleme işleri de tamamlandı. Barınağı ziyaret edeceklerin vakit geçirmesi için yapımına başlanan kafeteryanın dış kaplama işlerine devam edilirken, köpeklerin yaşam alanı olan B Tipi barınakların ise inşaatına başlandı. B Tipi barınakların 4 metrekare kapalı, 7-8 metrekare gezinti alanı bulunacak. İki etap halinde tamamlanacak proje 480 hayvan kapasiteli olacak.

 

Güngördü: İnsanlar, hayvanlarla birlikte zaman geçirebilecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi’nde; hayvan aktivite alanları, misafirlerin hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği aktivite alanı, çocuk oyun parkı, hayvan mezarlığı, idari bina, klinik ve ameliyathane, kafeterya, mutfak, 20 araçlık park yeri, bekçi odası, duş, tuvalet bulunduğunu söyledi. Nidai Güngördü, projenin, sadece bir barınak olarak tasarlanmadığını, aynı zamanda insanların hayvanlarla iç içe olabileceği, hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği, barınaktan hayvan sahiplenmek isteyenlerin kendilerini sınayabileceği, sokakta yaralanan veya hasta hayvanların tedavi edileceği bir yer olarak tasarlandığını kaydetti. Güngördü, barınağın belediye denetiminde olacağını belirterek, uzman ve gönüllülerden de yardım alacaklarını dile getirdi. 

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