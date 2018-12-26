Girne'deki o inşaat durduruldu!

Bakanlık duyurdu. İşte o açıklama;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine devam ederken, ihbarları da anında değerlendirmeye alıyor.

Bir basın yayın kuruluşunda bugün yer alan bir haberi ihbar kabul eden Girne Çalışma Dairesi müfettişleri hemen harekete geçti. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan Özakınsel Proje Dekorasyon İnşaat Ltd.’e ait, Girne’deki söz konusu inşaatta A blok’un faaliyetleri durduruldu.

Tüm uyarı ve denetimlere rağmen inatla kurallara uymayanlara göz açtırılmayacaktır.

Duyarlı vatandaşlarımıza ve basına da teşekkürler.