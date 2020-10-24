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Girne'deki ölümlü kazanın sürücüsü mahkemeye çıkarıldı!

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Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne'deki ölümlü kazanın sürücüsü mahkemeye çıkarıldı!

Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu, 23 Ekim 2020 tarihinde saat 23.20 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Mehmet Şanverdi’nin  yönetimindeki LF 237 plakalı Mazda Demio marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun kuzey kısmında bulunan Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Girne'de sakin Oğuzhan Gül’ün yönetimindeki JZ 055 plakalı Suzuki GSXR600 marka 600 CC motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ve kaza sonucu yaralanan JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucunda JZ 055 plakalı motosiklete 30.000 TL, LF 237 plakalı araca ise 20.000 TL tahmini hasar oluştuğunu belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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