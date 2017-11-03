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Girne’deki su baskınlarına müdahale edildi

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Girne’deki su baskınlarına müdahale edildi
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Girne’de bu sabah şiddetli sağanak nedeniyle oluşan birçok su baskınına müdahale edildiğini açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  15 su baskını ihbarı üzerine, olay bölgelerine intikal eden Sivil Savunma ve İtfaiye acil müdahale ekipleri birçok bölgede su baskını riski taşıyan bodrum katları önüne kum torbaları yerleştirip, su tahliyesi yaptı.

 Aşırı yağıştan en çok etkilenen bölgeler Karakum ve Ozanköy'de yolda kalan yaklaşık 10 araca vinçlerle müdahale edildi.

Söz konusu bölgelerde geçici olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşlara uyarı yapıldı.

Sivil Savunma Acil Müdahale ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Girne Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri  3 saat boyunca Mahkemeler, Girne Akçiçek Hastanesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Sammy's Hotel bölgelerinde yaşanan su baskınlarına  müdahalede bulundu.

Açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgiler doğrultusunda; sağanak yağışların  yarın ve pazar günü de devam etme olasılığına karşı  Girne Belediyesi, İtfaiye ve Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğünün gerekli hazırlıkları yaptıkları, ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

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