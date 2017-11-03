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Girne'deki yağmur: İnşaata yıldırım düştü

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Girne'deki yağmur: İnşaata yıldırım düştü
Yağışlı hava birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Girne’de gökgürültülü ve sağanak yağış nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı.

Yağışlı hava, Girne’de Karakum ve Ozanköy’de olumsuzluklara neden olurken, Mustafa Çağatay Caddesi, Mersinlik Sokak, Püsküllü bölgesi, Belapais ve birçok yer sular altında kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan BRT'nin haberine göre, Karakum’da Lemar’a ait bir inşaata yıldırım düştü.Yıldırımın binanın zarar görmesine ve çatısının çökmesine neden olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Gazetesi ise yıldırımın, Metropol'e ait bir binanın çatısına düştüğünü duyurdu. 

Gazimağusa’da da kısa süreli yağış su birikintilerine neden oldu.

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