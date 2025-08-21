Girne'deki yangın ortak müdahale ile kontrol altında...

  • BIST 11279.13
Girne Ciklos bölgesinde bu sabah saat 09:30 sularında meydana gelen yangın, ilgili kurumların hızlı ve koordineli müdahalesiyle saat 11:00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları halen devam etmektedir.

Yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GÜV.K.K), İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri ortaklaşa müdahale etti.

Müdahalede;

  • 1 helikopter,

  • 2 insansız hava aracı (İHA),

  • 13 su tankeri,

  • 12 yangına müdahale aracı,

  • 1 dozer,

  • 4 dron,

  • 1 komuta kontrol aracı,

  • 6 genel maksat aracı olmak üzere
    toplam 48 araç görev aldı.

  • Yangına ayrıca toplam 210 personel ile müdahale edildi.

    Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.

     

