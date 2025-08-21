Girne'deki yangın ortak müdahale ile kontrol altında...

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları halen devam etmektedir.
Yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GÜV.K.K), İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri ortaklaşa müdahale etti.
Müdahalede;
1 helikopter,
2 insansız hava aracı (İHA),
13 su tankeri,
12 yangına müdahale aracı,
1 dozer,
4 dron,
1 komuta kontrol aracı,
6 genel maksat aracı olmak üzere
toplam 48 araç görev aldı.
Yangına ayrıca toplam 210 personel ile müdahale edildi.
Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.
