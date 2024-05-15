  • BIST 10172.86
  • Altın 2455.239
  • Dolar 32.3006
  • Euro 35.0004
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Girne'deki yasadışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan 8 kişiden 7'si ihraç edildi

» »
Girne’de düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan ve ikametgahlarında yapılan aramada uyuşturucu madde de bulunan 8 kişiden 7'si ihraç edildi.
Girne'deki yasadışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan 8 kişiden 7'si ihraç edildi

Girne'de, 07-08 Mayıs tarihlerinde Mali Şube tarafından gerçekleştirilen yasadışı sanal bahis operasyonu çerçevesinde tutuklanan Ruiyang Ma, Bin Dai, Yuhong Yang, Dingtian Wu, Ku Lu, Tao Duve Jian Zhang'ın ihraç edilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu, söz konusu şahısların kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları olasılığının bulunmasının dolayı ihraç edilmesine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 7 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar: Holguin, ortak zemin olmadan tarafları müzakere sürecine sürüklemeye çalıştı14 Mayıs 2024 Salı 16:33
  • Selma Eylem: Saldırılara ve itibarsızlaştırmalara izin vermeyeceğiz14 Mayıs 2024 Salı 16:32
  • Döveç Group'a 'Kuzey Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Firması' Ödülü...14 Mayıs 2024 Salı 16:29
  • Meclis Araştırma Komitesi toplandı14 Mayıs 2024 Salı 15:44
  • Güzel Lefke Zeytinyağları’nın da ürünleri “tağşişli” çıktı!14 Mayıs 2024 Salı 15:41
  • "Kimyasallar Yasa Tasarısı" komitede görüşüldü14 Mayıs 2024 Salı 15:40
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi 6. Yılını Renkli Kutladı14 Mayıs 2024 Salı 15:38
  • Komisyon toplandı... İşte Asgari Ücret masasında konuşulanlar...14 Mayıs 2024 Salı 14:28
  • İnsan Hakları Platformu, “toplu tecavüz” davasındaki kararı olumlu karşıladı14 Mayıs 2024 Salı 13:47
  • Parlamentolar arası dostluk grupları: Bizim birbirimizden başka dostumuz yok14 Mayıs 2024 Salı 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti