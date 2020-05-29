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Girne'den Taşucu'na sefer düzenleniyor!

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Girne'den Taşucu'na sefer düzenleniyor!
Girne'den Taşucu'na sefer düzenleniyor!

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs 2020 Cumartesi, 1 Haziran 2020 Pazartesi ve 3 Haziran 2020 Çarşamba günleri Girne Limanı’ndan Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi planlanlandığı duyuruldu.

Açıklamada, gemide koltuk sayısının sınırlı olduğu, ilk başvuranların bilet alabileceği kaydedildi.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların gemiye alınmayacağı belirtilen açıklamada, seyahat edecek vatandaşların yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Taşucu Limanı’nda ülkeye giriş öncesinde gerekli sağlık kontrolünün yapılacağı kaydedildi.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat bilgileri:

0392 444 43 64

0539 102 91 40

0539 102 91 41

0539 102 91 42

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