Girne’den Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yarın, Pazartesi günü ve 3 Haziran Çarşamba günü, , Girne Limanı’ndan Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenmesi planlandığını duyurdu.
Açıklamada, gemide koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesinin yapılacağı, bilet satın almak isteyenlerin irtibat bilgileri belirtilmiş olan ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.
Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.
Taşucu Limanı’nda giriş öncesinde gerekli sağlık kontrolü yapılacağı bildirildi.
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