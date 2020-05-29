  • BIST 105.150
  • Altın 380,606
  • Dolar 6,8300
  • Euro 7,6090
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Girne’den Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenecek

» »
Girne’den Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenecek
Girne’den Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yarın, Pazartesi günü ve 3 Haziran Çarşamba günü, , Girne Limanı’ndan Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenmesi planlandığını duyurdu.

Açıklamada, gemide koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesinin yapılacağı, bilet satın almak isteyenlerin irtibat bilgileri belirtilmiş olan ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

Taşucu Limanı’nda giriş öncesinde gerekli sağlık kontrolü yapılacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz: Küresel salgın döneminde de üreticileri ayakta tutmaya çalıştık29 Mayıs 2020 Cuma 14:00
  • Eski milletvekili İbrahim Koreli için Meclis’te tören yapıldı29 Mayıs 2020 Cuma 13:58
  • Oğuz: Küresel salgın döneminde de üreticileri ayakta tutmaya çalıştık29 Mayıs 2020 Cuma 13:58
  • Amcaoğlu: Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı29 Mayıs 2020 Cuma 13:57
  • Yeni Başsavcı Sarper Altıncık29 Mayıs 2020 Cuma 13:54
  • Eski milletvekili İbrahim Koreli için Meclis’te tören yapıldı29 Mayıs 2020 Cuma 12:54
  • Port-isbi sözleşmesinin iptali...29 Mayıs 2020 Cuma 12:34
  • Bakanlar Kurulu Toplandı29 Mayıs 2020 Cuma 12:25
  • Girne'den Taşucu'na sefer düzenleniyor!29 Mayıs 2020 Cuma 12:21
  • Amcaoğlu: Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı29 Mayıs 2020 Cuma 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti