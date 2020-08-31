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Girneli Gençler, Güngördü’yü ziyaret etti

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Çevreye duyarlı gençlerden oluşan “Take Action Cyprus” gönüllülerinden oluşan Girneli gençler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ziyaret gerçekleştirerek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi alıp, önerilerde bulundu.
Girneli Gençler, Güngördü’yü ziyaret etti

Girne’deki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını ve yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu belirten gençler, şehrin demografik yapısı ve nüfus artışına bağlı oranda çevre kirliliğinin de arttığını ve bundan duydukları rahatsızlığa dikkat çekti.

Gençler, geri dönüşüm ve çevre konusunda yürütülecek politikalar için Güngördü’ye önerilerde bulunarak, plastiğin dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemeler yapılmasını önerdi. Gençler çevre kirliliğini önlemek için eğitimin yanında caydırıcı ceza uygulamanın da şart olduğunu dile getirdi.

“GENÇLERİN FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin yönetiminde herkese olduğu gibi gençlerin de düşüncelerine önem verdiklerini ifade ederek, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet edip fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, kenti sahiplenme ve aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek, toplumun her kesimiyle ortak akıl çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Kent kurultayları ve çocuk meclisini örnek gösterdi.

Kentteki tarihsel süreç ve bu süreçte kentin gelişimiyle ilgili ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ifade ederek, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, bir an önce, nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirterek, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini, yeterli yeşil alan olmamasından doğan sıkıntıları dile getirdi.

BELLAPAİS’TE YÜRÜYÜŞ VE REKREASYON ALANI İÇİN PROJE

Bellapais’te yürüyüş ve rekreasyon alanı ile ilgili çalışma yapmak için girişimlerinden bahseden Güngördü, askere ait bir alanda yürüyüş yolları, seyir teraslarının da içerisinde bulunduğu bir proje hazırladıklarını ifade etti.
Öte yandan, gençlerin çevre kirliliği konusundaki serzenişlerine de cevap veren Güngördü, çevre konusunda devlet politikasının şart olduğunun altını çizdi. Güngördü, çöp ayrıştırması yapılsa bile, ülkede katı atık geri dönüşüm olanağı olmadığı için belediyenin bu konuda etkin bir adım atamadığını belirterek, yeşil atık dönüşümü için çalışmaları olduğunu söyledi.

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