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Girne’nin batı bölgelerinde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacak

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Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında  elektrik enerjisi verilmeyecek.
Girne’nin batı bölgelerinde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacak

Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında  elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle: 

"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."

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