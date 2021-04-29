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Girne’nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Girne’nin bazı bölgelerine yarın iki saat elektrik verilemeyecek.
Girne’nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Girne’nin bazı bölgelerine yarın iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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