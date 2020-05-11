Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 08.30’dan itibaren Karakum bölgesinde Çoban yapı market karşısı, Cihangir Sokak ve civarına elektrik verilemiyor.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin saat 12.00’ye kadar süreceği belirtilirken, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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