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Girne Üniversitesi 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da Yapılacak…

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Girne Üniversitesi 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da Yapılacak…
Girne Üniversitesi 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da Yapılacak…

Girne Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da, Girne Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

 

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye’de lise öğrenimini görmüş olan KKTC vatandaşları ile KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda kesintisiz 4 yıl süreyle eğitim gören T.C. vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecekler.

Aday öğrencilere, aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi’nde %75’e varan burs imkanı sağlanacak.

Son Başvuru Tarihi 9 Haziran…

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 9 Haziran 2019 tarihine kadar Girne Üniversitesi’nde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler.

Sınav İçin Gerekli Olan Belgeler…

Adayların sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Girne Üniversitesi kampüsü sınav kayıt ve kabul merkezine başvuruda bulunarak kayıt yapmaları gerekiyor. Ayrıca, kktcsinav.kyrenia.edu.tr web adresi üzerinden online başvuru formunu dolduran adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak.

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