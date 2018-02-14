  • BIST 115.431
  • Altın 162,738
  • Dolar 3,8004
  • Euro 4,6984
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Girne’ye karikatürlü panolar

»
Girne’ye karikatürlü panolar
Girne’ye karikatürlü panolar

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, 62 ülkeden 300 katılımcının 790 eser ile katıldığı, 6. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda (2017) ödül kazanan eserler, Girne kentinin çeşitli yerlerine konulan karikatürlü panolarda sergileniyor.

Girne Belediyesi ile Yarışma Düzenleme Komitesi’nin aldığı karar nedeni ile, bölge halkı ile turistlerin izlenimine sunulmak amacı ile oluşturulan karikatürlü panolar, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması sonrasında yenilenecektir.

girne-002.jpgkar2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gençler Bedesten’de resimlerini sergiledi, şiirler okudu, müzik dinletisi sundu…11 Şubat 2018 Pazar 17:50
  • Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Bakü’de konser verdi11 Şubat 2018 Pazar 13:03
  • “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü”08 Şubat 2018 Perşembe 13:02
  • İngiltere Göbeklitepe’yi konuşacak08 Şubat 2018 Perşembe 11:35
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sergi açıldı06 Şubat 2018 Salı 10:52
  • "Kral ve Diğerleri" izleyicisiyle buluşuyor06 Şubat 2018 Salı 10:25
  • "Sesli Kitap Serisi” tamamlandı04 Şubat 2018 Pazar 14:09
  • "İki Kişilik Hırgür" prömiyerini yaptı04 Şubat 2018 Pazar 14:00
  • Lütfiye yarı finalde03 Şubat 2018 Cumartesi 12:40
  • Sundance galibi "Kelebekler" Avrupa'da gösterimde02 Şubat 2018 Cuma 14:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti