Girne’ye karikatürlü panolar

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, 62 ülkeden 300 katılımcının 790 eser ile katıldığı, 6. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda (2017) ödül kazanan eserler, Girne kentinin çeşitli yerlerine konulan karikatürlü panolarda sergileniyor.

Girne Belediyesi ile Yarışma Düzenleme Komitesi’nin aldığı karar nedeni ile, bölge halkı ile turistlerin izlenimine sunulmak amacı ile oluşturulan karikatürlü panolar, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması sonrasında yenilenecektir.