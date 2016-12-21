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Girne’ye yıldırım düştü!

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Girne’ye yıldırım düştü!
Meteoroloji Dairesi ise bu gece ve yarın öğleye kadar sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olacağını yineledi.

Kış mevsimi iyice kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte bölgemiz zaman zaman yağışlı havanın etkisi altında kalıyor.

Yağışların sağanak şeklinde olması ise bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Meteoroloji Dairesi, yetkililer ve vatandaşları etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyardı…

Bu uyarının hemen ardından özellikle Girne’de etkili olan sağanak ve dolu bölgeyi etkisi altına aldı. Bu arada Girne’de bazı bölgelere yıldırım düştü. Telekomünikasyon Dairesindeki paratonere ve İtfaiye binasının da yakınına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeniyle Girne’de telefon hatlarında arızalar başgösterdi. İletişimde sıkıntılar oldu. Girne Polis Müdürlüğü arıza giderilene kadar vatandaşların Polis merkezi ve İtfaiyeye 0548 811 50 00 numaralı çağrı hattından ulaşabileceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi ise bu gece ve yarın öğleye kadar sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olacağını yineledi.

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