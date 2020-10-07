Gitar virtüözü Eddie Van Halen yaşamını yitirdi

Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki gitar virtüözü Eddie Van Halen, gırtlak kanseri nedeniyle aşamını yitirdi.

Ünlü gitaristin ölüm haberini, oğlu Wolf Van Halen sosyal medyadan duyurdu.

Wolf Van Halen, paylaşımında "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen, uzun süren kanser mücadelesini bugün kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir hediyeydi" ifadelerini kullandı.