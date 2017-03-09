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Gitti 20 kağıt derken!

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Gitti 20 kağıt derken!
Kastamonu'da ev kadını Şermin Okur'un, bankadan çektiği 20 TL'lik 100 banknot arasında yer alan baskı hatalı para şaşırttı.

Almanya’da yaşayan Şermin Okur, memleketi Kastamonu’ya geldiğinde para çekmek için banka şubesine gitti. Şermin Okur, gişedeki görevlinin verdiği 20 TL’lik 100 banknotu çantasına koyarak eve gitti.

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Okur, evde parayı sayarken para destesinin arasında yer alan 20 TL’lik banknotun hatalı olduğunu fark etti. Okur, baskı ve kesim hatası bulunan parayı geri götürmeyerek saklama kararı aldı. Okur, internet üzerinde araştırma yaptığını söyleyerek, “Bu tür baskı hatalı paralar olabiliyormuş. Ve bu tür paraları arayan kolleksiyoncular bulunduğunu gördüm. Bu yüzden parayı saklama kararı aldım” dedi. 

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