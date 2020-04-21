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Gittikleri cenazede virüsü kapan altı kişi hayatını kaybetti

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Gittikleri cenazede virüsü kapan altı kişi hayatını kaybetti
Gittikleri cenazede virüsü kapan altı kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan altı kişi, bir cenazede bir araya geldikten kısa süre sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Altı kişinin yaşadığı Sumter Bölgesi’nin adli tıp kurumu, mart başında bir cenazeye katıldıklarını ve oradaki başka birinden virüsü kaptıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Cenazeye gitmişler, orada bir virüs taşıyıcısı varmış. Tabii, bundan haberdar değilmiş o sırada. Sumter’a dönmüşler ve kısa sürede hastalanıp ölmüşler. Maalesef o cenazeye fazla sayıda insan katılmış. ” dendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu cenazeden virüsün yayıldığı ortaya çıktıktan sonra 16 Mart’ta, Güney Carolina’da cenazelerin sanal ortamda canlı yayınlaması ve kısıtlı sayıda kişinin sosyal mesafe kurallarına uyarak katılmasını öngören bir yönerge yayınladı.

Eyalette, 3 bin 931 vaka kayda geçti; 109 kişi hayatını kaybetti.

 

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