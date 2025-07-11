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Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı

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Japonya’daki Expo 2025 fuarında tanıtılan ultra ince ve esnek güneş panelleri, giyilebilir teknolojiye dönüştü. Boya kadar hafif bu paneller, güneş ışığıyla çalışan serinletici yeleklere entegre edilerek sıcak havalarda çalışanlara destek sağlıyor.
Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı

Japonya’nın Osaka kentinde 2025 Dünya Fuarı hazırlıkları sürerken, çalışanlar dikkat çeken bir yenilikle sıcak havayla başa çıkıyor: Güneş enerjisiyle çalışan serinletici yelekler.

Yeleklerin üzerindeki ultra ince ve esnek güneş panelleri, sadece 4 gram ağırlığında ve giyilebilir teknolojiyle entegre edilerek boyun bölgesine yerleştirilen fanlara enerji sağlıyor.

Yelekler, Toyota Group şirketi Toyoda Gosei, güneş paneli girişimi Enecoat Technologies ve tekstil üreticisi Seiren iş birliğiyle üretildi.

Geleneksel panellerden farklı

Yeleklerde kullanılan paneller, klasik silikon güneş panellerinden farklı olarak perovskit adı verilen kristallerden üretildi. Bu teknoloji sayesinde paneller çok daha hafif, esnek ve düşük ışıkta bile çalışabiliyor. Hatta bulutlu ve gölgeli havalarda bile enerji üretimi mümkün.

Laboratuvar ortamında bu paneller yüzde 21,2 verimlilikle çalışıyor. Gerçek ortam koşullarında ise Expo 2025 alanında test ediliyor ve günlük performans verileri toplanıyor.

 

Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı

 

Güneşsiz ortamda da enerji üretiyor

Perovskit hücrelerin en büyük avantajlarından biri, düşük ışıkta da çalışabilmesi. Enecoat Teknolojileri CTO’su Tamotsu Horiuchi, bu panellerin LED ve floresan ışığıyla bile enerji üretebildiğini vurguluyor. Ayrıca çatı gibi ağır silikon panelleri taşıyamayan yüzeylerde kullanılabiliyor.

Expo alanında yalnızca giyilebilir teknoloji değil, kavisli akıllı direkler, otobüs terminali çatısı ve Panasonic pavyonunun sanatsal dış cephesi gibi çeşitli uygulamalarda da perovskit paneller sergileniyor.

Tek sorun dayanıklılık

Tüm bu avantajlarına rağmen perovskitlerin ticari kullanımda önünde iki büyük engel var:

Kısa ömür: Güneş, nem ve UV ışınlarına karşı silikon panellere kıyasla daha hassaslar.

Kurşun içeriği: Panellerin bazı türlerinde toksik kurşun kullanılıyor, ancak sızıntı riski düşük.

Bilim insanları bu sorunları çözmek için koruyucu cam katmanlar, katkı maddeleri ve yeni üretim teknikleri üzerinde çalışıyor. İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nden Dr. Hashini Perera, son araştırmasında panel ömrünü 10 kata kadar artırabilecek bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Enerjiyi şehirde üretmek

Japonya, 2040 yılına kadar 20 gigawatt güneş enerjisi üretmeyi hedefliyor. Bu, yaklaşık 20 nükleer santralin kapasitesine denk.

Perovskit panellerin kentsel alanlara kurulabilirliği, enerjinin üretildiği yerde tüketilmesini sağlayarak şehirleri daha verimli hale getirebilir.

Horiuchi’ye göre bu teknoloji, gelecekte akıllı saatlerden telefonlara kadar giyilebilir cihazlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

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