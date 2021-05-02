‘Gizemli’ alıcı 5 milyon liralık Kanuni portresini İBB’ye bağışladı

31 Mart’ta Sotheby’s müzayede evinde yapılan açık artırmada satılan tabloda, 16’ncı yüzyılda yaşayan İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo’nun imzası var. Uzmanlara göre, Sultan Süleyman’ın Irak’ı Sefevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı’nda papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı döneme denk düşüyor. Yani 43 yaşına…

İmamoğlu, kimliği açıklanmayan alıcının portreyi bağışladığını Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: “Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun.”

İBB; aynı müzayededen, ‘paha biçilmez dokuz Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları‘ satın aldığını duyurmuştu.