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Gizemli bir gücün Dünya'ya en yakın yıldız kümesini parçaladığı ortaya çıktı

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Gizemli bir gücün Dünya'ya en yakın yıldız kümesini parçaladığı ortaya çıktı
Gizemli bir gücün Dünya'ya en yakın yıldız kümesini parçaladığı ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, Taurus takımyıldızında bulunan V şeklindeki Hyades (Boğa) yıldız kümesinin, gizemli bir güç tarafından yavaş yavaş parçalandığını ortaya koydu. Araştırmanın yazarları, yıldız kümesindeki bu huzursuzluğun, Samanyolu'nun doğumundan kalan eski bir karanlık madde öbeğine işaret ettiğini söyledi.

Hakemli bilimsel dergi Astronomy and Astrophysics'te 24 Mart'ta yayımlanan araştırmada Hyades'in geçmişi, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia uydusundan gelen veriler sayesinde ortaya çıkarıldı.

Dünya'dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yüzlerce yıldıza ev sahipliği yapan bu topluluk, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız kümesi olarak biliniyor. Yaşı 600 ila 700 milyon yıl olduğu tahmin edilen küme, 4,6 milyar yaşındaki Güneş'e kıyasla henüz çok genç.

Yeni çalışmanın yazarları, V şeklindeki kümenin kuyruklarını inceleyerek bu kısa yaşam süresi içinde ne kadar değiştiğini görmek istedi. V'nin alt ucundaki merkezden ayrılmış iki kuyruktan biri Samanyolu'nun merkezine doğru uzanıyor, diğeriyse merkezden uzaklaşıyor. 

Gökbilimcilerin "gelgit kuyrukları" diye adlandırdığı bu yapılarda genelde eşit sayıda yıldız yer alıyor. Ancak ESA araştırma görevlisi Tereza Jerabkova ve meslektaşları, Hyades kümesinin kuyruklarını haritalandırdıklarında şaşırtıcı bir şey gördü: Kuyruklardan birinde çok daha az yıldız vardı. Araştırmacılar, bu kuyruğun uzayda "çözülüyormuş" gibi göründüğünü ifade etti.

Bu uyumsuzluğun nedenini ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar bilgisayar simülasyonlarına başvurdu. Küme ve kuyruğunun, Güneş'ten 10 milyon kat fazla kütleye sahip, dev bir madde tarafından parçalandığı sonucuna varıldı. Dahası, Hyades civarında bu fenomeni açıklayabilecek bir gök cismi yoktu.

Bu nedenle araştırmacılar, en olası açıklamanın karanlık madde olduğunu düşünüyor. NASA'ya göre bu, evrenin toplam kütlesinin yüzde 27'sini oluşturan görünmez, ağır bir madde. Karanlık maddenin Samanyolu gibi galaksileri şekillendirdiği ve karanlık madde kalıntılarının da galaksinin her yanına dağılmış olduğu tahmin ediliyor.

Jerabkova ve meslektaşlarına göre, Hyades kümesini parçalayan kütlenin yıldızları eğip büken görünmez karanlık madde kalıntıları olması muhtemel. Jerabkova, mevcut mevcut veriler ve fizik bilgisi ışığında Hyades kuyruklarındaki uyumsuzluğa dair en iyi açıklamanın bu olduğunu düşünüyor. Bilim insanı, bulguları şöyle açıklıyor:

Gaia ve benzeri yıldız haritalama görevlerinden gelen verilerin, yalnızca bizi çevreleyen yıldızların ve gezegenlerin sırlarını değil aynı zamanda evrenimizin görünmez yapılarını da açığa çıkarabileceğini kanıtladık. Bu açıdan önemli bir keşif.

 

Indepedendent Türkçe, Livescience, Space

Derleyen: Çağla Üren

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