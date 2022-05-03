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Gizemli hepatit virüsü: Endonezya’da 3 çocuk açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu ana kadar 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtileriyle ilgili uyarılarını yinelerken, Endonezya’da 3 çocuğun nisan ayında açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldüğü açıklandı.
Gizemli hepatit virüsü: Endonezya’da 3 çocuk açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu ana kadar 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtileriyle ilgili uyarılarını yinelerken, Endonezya’da 3 çocuğun nisan ayında açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldüğü açıklandı.

Endonezya Bağlık Bakanlığı’nın, pazartesi günü yaptığı açıklamayla dünyada gizemli hepatitten ölen çocuk sayısı Avrupa’daki vakayla birlikte 4’e çıktı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Jakarta'da hayatını kaybeden çocukların hastaneye kaldırıldığında mide bulantısı, ateş, kusma, sarılık, ishal, bilinç kaybı gibi belirtiler gösterdiğini aktardı.

Karaciğer iltihaplanması ve ciddi hepatit sorunlarının küçük yaşta çocuklarda çok fazla görülmemesi, sağlık yetkililerini bu konuda endişelendiren konuların başında geliyor.

DSÖ’ye göre, gizemli hepatit salgını yüzünden şu ana kadar 16 yaş altı 17 hastaya karaciğer nakli yapıldı.

DSÖ, bir başka açıklamasında çocuklarda görülen ve nedeni açıklanamayan hepatit vakalarının sayısının 200’e çıktığını duyurdu.

Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi Direktörü Andrea Ammon, İngiltere’de gizemli hepatit yüzünden hastalanan çocuk sayısının 111’e çıktığını açıkladı.

AB ülkeleri içindeyse 55 vaka şu ana kadar kayıtlara geçerken, ABD ve İsrail de gizemli hepatit vakası örülen ülkeler içinde yer alıyor.

DSÖ, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulunuyor.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin basın toplantısında, virüs bulaşan çok az çocuğun Covid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

Hastalığın “gizemli” veya “nedeni belirsiz” olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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