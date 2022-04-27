  • BIST 2.430,34
  • Altın 903.729
  • Dolar 14.8106
  • Euro 15.7389
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Gizemli Hepatit Virüsü: Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi

» »
İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.
Gizemli Hepatit Virüsü: Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi

İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.


Fileleftheros gazetesi “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm… Yeni Tür Hastalık Çocukları Vurdu-Kıbrıs’ta da Görülmesi An Meselesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, gizemli hepatit virüsünün şu ana kadar dünya genelinde 190 çocukta görüldüğünü ve tüm dünyanın virüse karşı alarmda olduğunu yazdı.


Gazete, Güney Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı ve doktorların da teyakkuzda olduğunu kaydederken, virüsün her an burada da görülebileceğini; ancak paniğe gerek olmadığını, çünkü şu ana kadarki verilerin, virüsün çoğunlukla asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatılabileceğini gösterdiğini söylediklerini belirtti.


Haberde, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünkü açıklamasında virüsün 12 ülkede 169 çocukta görüldüğünü; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin dünkü açıklamasında ise, vaka sayısının 190’a yükseldiğini açıkladığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar27 Nisan 2022 Çarşamba 08:50
  • Hava bugün nasıl olacak?27 Nisan 2022 Çarşamba 08:42
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?27 Nisan 2022 Çarşamba 08:36
  • Akdeniz'de deprem!26 Nisan 2022 Salı 22:36
  • Tatar: Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz26 Nisan 2022 Salı 21:35
  • Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi26 Nisan 2022 Salı 21:11
  • KTMMOB Olağan Genel Kurulu Cumartesi Yapılıyor26 Nisan 2022 Salı 21:11
  • Şener Levent'in 1 Yıl hapis cezası , 9 Bin TL para cezanı dönüştürüldü26 Nisan 2022 Salı 20:53
  • Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı26 Nisan 2022 Salı 20:37
  • Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi26 Nisan 2022 Salı 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti