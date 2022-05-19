Gizemli hepatit virüsü nedir? Gizemli hepatit virüsü belirtileri neler, bulaşır mı?

Son dönemde birçok ülkede görülen gizemli hepatit virüsü, özellikle çocuklarda ölüme dahi yol açabiliyor. Endişe yaratan gizemli hepatit virüsü vakalarında birinden diğerine bulaş göstermiyor. Bildirilen vakaların tamamı, birbirinden bağımsız hastalar. O yüzden gizemli hepatit virüsünün Covid-19 salgını gibi bir ülkeden başka bir ülkeye yayılma durumu bulunmuyor.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, birçok farklı ülkede yeni ve gizemli bir hepatit salgınının patlak verdiğini ve bu hastalığın ise çocukları etkilediğini duyurdu.

Çok nadir görülen akut hepatit rahatsızlığında karaciğerde iltihaplanma görüldüğü belirtildi.

Bilim insanları çocuklarda hepatitin normal olduğunu fakat daha önce sağlığı yerinde olan çocuklarda hepatitin ağır sonuçlarının görülmesinin olağandışı olduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hepatitin, genel anlamıyla karaciğerin iflası demek olduğunu söyledi. Bunun birçok nedeni olduğuna; ama en çok görülen nedenlerinin ‘viral hepatit’ etkenleri denilen virüsler olduğuna dikkat çeken Ceyhan,

“Bunların da içinde ‘A’ tipi ve ‘B’ tipi türler çok sık görülüyor. ‘A’ tipi halk arasında daha çok ‘bulaşıcı sarılık’ diye bilinir. Gıdayla cinsel temasla ama daha çok hasta kişinin dışkısının bulaştığı suyla ve gıdayla bulaşır.

‘B hepatiti’ dediğimiz ise daha çok kanla cinsel temasla bulaşan ve daha ciddi sonuçları olan; siroz, kanser şeklinde olabilen bir tipi bunun. Geri kalan ‘C’ tipi, ‘D’ tipi, ‘E’ tipi hepatitler ise biraz daha az görülür.

Türkiye 1998’den beri ‘B’ tipine, 2011’den beri ‘A’ tipine karşı bütün çocukları yaygın bir şekilde aşılıyor. Dolasıyla bu tip hepatitleri çok az görmeye başladık fakat bu son virüs aslında şimdiye kadar hepatitlerde pek karşımıza çıkan bir virüs değildi” dedi.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İlk vakalar bir aydan kısa bir süre önce İskoçya’da görüldü ve İngiliz sağlık yetkilileri, üç ay içinde, bir yıllık vaka tespit ettiklerini söyleyerek uyardı.

Uzmanlar, gizemli heptatit virüsü belirtisinde vakaların çoğunun başlangıçta mide bulantısı ve ishalden şikayet ettiğini daha sonra sarılık belirtileri (cildin/gözlerin sararması) görülmeye başladığını aktardı. Uzmanların açıkladığı diğer semptomlar arasında koyu renkli idrar, gri renkli dışkı, kaşıntılı cilt, kas ağrısı, ateş, uyuşukluk, iştahsızlık ve mide ağrıları da yer aldı.

Uzmanlar, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için endişelere yol açan karantinaların çocukların bağışıklığını zayıflatmış ve onları virüse karşı daha duyarlı hale getirmiş olabileceğini vurgularken, rahatsız edici patojenlerin daha büyük bir tehdit oluşturmak için mutasyona uğramış olabileceğini de öne sürdü.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) dünyadan bu şekilde toplam 169 vaka bildirildiğini hatırlatarak,

“Bunun 114 tanesi İngiltere'den bildirildi. Dolayısıyla da ‘etken bir adenovirüs olabilir’ diye bir düşünce doğdu fakat adenovirüsün böyle bir şey yapmadığını bildiğimiz için hala biraz şüphedeyiz. Yani çok kabul görmüş bir olay değil.

Bu vakalarda birinden öbürüne bulaş gösterilmedi. 169 vakanın tamamı birbirinden bağımsız hastalar. O yüzden Covid-19 salgını gibi bir ülkeden başka bir ülkeye yayılma durumu gibi bir şeyi çok beklemiyoruz. Yayılsa bile o hızla büyük bir yayılma olmayacaktır. Bunu biraz da zaman gösterecek ne hızla yayılma durumu olacağını.

Ayrıca bu vakaların sadece yüzde 20sinde Covid-19 görülmüş. Bu da zaten şu dönemde çocukların Covid-19 geçirme durumu olduğu için artık beklenmeyen durum değil. Yani bunun Covid-19 ile bir ilgisi yok.

Bunun Covid-19la ilgisi ancak şöyle; Covid-19 tedbirlerini kaldırdığınızda çocuk bu virüsle karşılaşıyor. Bağışıklığı da yeterli değil. Onun sonucunda hasta olma riski doğuyor” diye konuştu.

ABD’de ilk görüldüğü yer olan Alabama’da incelemelerde bulunan yetkililer güncel verileri ve test sonuçlarını paylaştı. 1 Ekim 2021 sonrasında hastaneye yatırılan 9 hastanın verilerini analiz eden uzmanlar bu hastalıkların birbiriyle bağlantısı olmadığını ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu Yetkililer ABD’de tespit edilen hastaların yaş ortalamasının 3 olduğunu da belirtti.

Yapılan açıklamada, çocuklarda yapılan Covid-19 testi sonucunda hiçbirinin hasta olmadığı aktarıldı. Fakat bilim insanları çocuklarda bu hastalığın sebebi olarak adenovirüsü gösterdi. CDC, 9 hastanın tamamında adenovirüs tespit edildiğini aktarırken, 6’sında Epstein-Barr virüsü olduğunu da kayıtlara geçti.

CDC, Hastaların 3’ünde akut böbrek yetmezliği olduğu ve ikisinin de böbrek nakli olduğunu belirtirken, böbrek nakli geçiren hastalar da dahil olmak üzere bütün hastaların ya iyileştiğini ya da iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu.