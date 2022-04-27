  • BIST 2.453,32
  • Altın 899.942
  • Dolar 14.8291
  • Euro 15.6481
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Gizemli Hepatit Virüsünün Kıbrıs'a Gelmesi An Meselesi

» »
Gizemli Hepatit Virüsünün Kıbrıs'a Gelmesi An Meselesi
Gizemli Hepatit Virüsünün Kıbrıs'a Gelmesi An Meselesi

İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.
Fileleftheros gazetesi “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm… Yeni Tür Hastalık Çocukları Vurdu-Kıbrıs’ta da Görülmesi An Meselesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, gizemli hepatit virüsünün şu ana kadar dünya genelinde 190 çocukta görüldüğünü ve tüm dünyanın virüse karşı alarmda olduğunu yazdı.


Gazete, Güney Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı ve doktorların da teyakkuzda olduğunu kaydederken, virüsün her an burada da görülebileceğini; ancak paniğe gerek olmadığını, çünkü şu ana kadarki verilerin, virüsün çoğunlukla asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatılabileceğini gösterdiğini söylediklerini belirtti.


Haberde, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünkü açıklamasında virüsün 12 ülkede 169 çocukta görüldüğünü; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin dünkü açıklamasında ise, vaka sayısının 190’a yükseldiğini açıkladığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günde kaç öğün yemek sağlıklı?26 Nisan 2022 Salı 11:29
  • Uzmanlar uyardı: “Yemekleri zeytinyağı ile pişirmeyin”25 Nisan 2022 Pazartesi 20:35
  • Zihinsel sağlık için günde 15 dakika ayırmanız yeterli25 Nisan 2022 Pazartesi 19:49
  • DSÖ: Gizemli hepatitten bir çocuk öldü24 Nisan 2022 Pazar 19:35
  • Pandemi ile endeminin farkı nedir24 Nisan 2022 Pazar 16:23
  • DSÖ: Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası var24 Nisan 2022 Pazar 15:38
  • Probiyotik eksikliği nasıl anlaşılır24 Nisan 2022 Pazar 12:59
  • Bilimsel araştırma: Hızlı yürümek tam 16 yaş gençleştiriyor23 Nisan 2022 Cumartesi 19:55
  • Koronavirüs tedavisi ücretli olacak23 Nisan 2022 Cumartesi 18:46
  • Alzheimer ile unutkanlık arasındaki 7 fark23 Nisan 2022 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti