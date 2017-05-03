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Gizli bilgiler sızıyor: iPhone 8’de kabloya gerek kalmayacak

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Gizli bilgiler sızıyor: iPhone 8’de kabloya gerek kalmayacak
iPhone 8'in dışarıya sızan tasarım görüntülerinin yanı sıra yavaş yavaş teknik özellikleri de belirginleşiyor. iPhone 8'in sızan son tasarımlarında bazı ayrıntılar kablosuz şarj özelliği olarak yorumlanıyor.

Adının iPhone 8 olacağı kesinleşmese de Apple’ın yeni çıkacak akıllı telefonun bazı özellikleri sızmaya başladı. Tasarımcı Benjamin Geskin ve akıllı telefon sızıntılarıyla tanınan bazı sitelerin sızdırdığı görtüntülere göre iPhone 8’in tasarımı tamamlanmak üzere.

ÇİZİMLER KABLOSUZ ŞARJA İŞARET EDİYOR

Benjamin Geskin ve KK Leaks, Twitter hesaplarında iPhone 8’in kablosuz şarj özelliği olacağına dair kendilerinden emin açıklamalar yapıyorlar. Cihazın iç kısmını tasvir eden daha önceki çizimlerde kablosuz şarj ile ilgili ipuçlarına rastlanmamıştı. Son görsel, cihazın arkasında dairesel bir alan içeriyor. Bu da kablosuz şarj özelliğine işaret ediyor.

uzun-menzil.jpg

UZAKTAN DA ŞARJ OLABİLİR

iPhone 8’e kablosuz şarj özelliğini ekleyeceği uzun süredir gündemde. Fakat Benjamin Geskin, önceden beri direttiği konulardan olan uzun menzilli şarj iddiasını tekrar gündeme getirdi. Geskin’in Foxconn’daki kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, iPhone 8’de 5 metre kapsama alanına sahip uzaktan kablosuz şarj olacak.

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