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Gizli görev sırasında ‘baba’ olan ajanının oğluna tazminat: Çocuğu iki yaşındayken terk etmiş

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Gizli görev sırasında ‘baba’ olan ajanının oğluna tazminat: Çocuğu iki yaşındayken terk etmiş
Gizli görev sırasında ‘baba’ olan ajanının oğluna tazminat: Çocuğu iki yaşındayken terk etmiş

Britanya’da polis, siyasi aktivistlerle ilgili bilgi toplamak için kullandığı bir ajanın, gizli görev sırasında dünyaya gelen ve babasının gerçek kimliğini 26 yaşında öğrenen oğluna tazminat ödedi.

Teşkilatın başkent Londra’dan sorumlu birimi Metropolitan Polisi’nin ödediği miktar açıklanmadı.

Guardian gazetesinin araştırması sonucunda 2011’de kimliği açığa çıkan ‘Bob Lambert’ adlı ajanın, 1980’li yıllarda sol grupların içine ‘onlardan biriymiş gibi’ sokulduğu ve uzun süre ilişki yaşadığı bir kadından çocuğu olduğunu kabul eden polis aileden özür de diledi.

O iki yaşındayken annesini ve kendisini terk eden ve bir daha arayıp sormayan babasının, yıllarca solcu bir aktivist olduğuna inanan adam ve annesi gerçeği 2012 yılında bir gazete haberinden öğrendi.

26 yaşında gerçeği öğrenen adam psikolojik sorun yaşadığını, hayatının altüst olduğunu gerekçe göstererek dava açtı.

Dava dosyasında kimliği ‘TBS’ olarak tanımlanan adam, babasının annesini çevre ve hayvan hakları alanında çalışan biri olduğuna inandırdığını, onu kandırdığını ve ‘misyonu tamamlanınca’ terk ettiğini söyledi.

TBS, karar duruşmasında, büyük hayalkırıklığı yaşadığını, polis teşkilatının yaşadığı travmada büyük sorumluluğu olduğunu ifade etti. Metropolitan Polis Teşkilatı, döneme ait ayrıntılı belge ve bilgileri mahkemeye sunmadan anlaşma yoluna gitti ve tazminat ödemeyi kabul etti.

En az iki ajanın daha çocuğu var

Guardian’ın araştırmasında, Lambert’in 40 yıllık süren operasyonda siyasi grupların içine sızdırılan ajanlardan sadece biri olduğu, bu ajanların en az iki tanesinin daha gizli görev sırasında tanıştıkları kadınlardan çocuğu olduğu belirtilmişti.

Ölen çocukların kimliğini kullanarak çalışan gizli görevdeki memurlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tanıklar 2 Kasım’da dinlenmeye başlanacak.

Metropolitan Polis Teşkilatı, TBS’in annesi Jacqui’ye de 425 bin sterlin tazminat ödemişti.

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