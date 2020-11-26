  • BIST 1.337
  • Altın 460,008
  • Dolar 7,8829
  • Euro 9,3815
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Gizli ittifak kurdular!

» »
Haspolat’ta Güney Kıbrıs’a geçmek için plan yaptıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar Muhammad Irfan, Assad Jhangırı, Muhammad Ramzan Alı, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 
Gizli ittifak kurdular!

Haspolat’ta Güney Kıbrıs’a geçmek için plan yaptıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar Muhammad Irfan, Assad Jhangırı, Muhammad Ramzan Alı, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı1 Muhammad Irfan, zanlı 2 Assad Jhangırı, zanlı 3 Muhammad Ramzan Alı, zanlı 4 Sujoud Alhelal ve zanlı 5 Reda Almustafa’nın  Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurmakla methaldar olduğunu belirtti.  Polis, 25.11.2020 tarihinde saat 19:15 raddelerinde Haspolat sanayi bölgesinde bir polis ekibinin devriyede bulunduğu sırada Haspolat'ta İkaz isimli ahşap doğrama fabrikası avlusuna DZ 490 plakalı Toyota marka salon aracın girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde polis ekibinin konu yerde isimleri Muhammad Ramzan Alı, Reda Almustafa ve Sujoud Alhelal’i Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek amacıyla yanlarında tespit edilen Muhammad Irfan ve Assad Jhangırı ile gizli ittifakta bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Muhammad Irfan, Reda Almustafa ve Muhammad Ramzan Alı’nin gönüllü ifade verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı 1 ve zanlı2’nin çalışma izinli, zanlı 3’ün yasal statüsü olmadığını, zanlı 4 ve zanlı 5’in ise aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 3’ün 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı 1, 2, 4 ve 5’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları,  zanlı 1 ve 2’nin ayrıca KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa’da bayrağı Hasan Can Sermet devraldı26 Kasım 2020 Perşembe 14:39
  • Saner: Bir hükümet kurulacaksa UBP liderliğinde kurulmalı26 Kasım 2020 Perşembe 14:37
  • Mustafa Denizgezen ödülünü aldı26 Kasım 2020 Perşembe 14:36
  • Güreş antrenör kursu başladı26 Kasım 2020 Perşembe 14:34
  • Sol Hareket:''O tabelalar gerçek tarihiyle yeniden buluşacaktır!''26 Kasım 2020 Perşembe 14:20
  • BKP Kadın Meclisi Şiddete Karşı Önleyici Yasal Tedbirler Talep Etti26 Kasım 2020 Perşembe 14:19
  • Avrupa Araştırmacılar Gecesi 2020 Kapsamında Yarın Zoom Platformu Üzerinden Webinar Gerçekleştirilecek26 Kasım 2020 Perşembe 14:17
  • HP Genel Sekreteri Rogers'den CTP'ye yeşil ışık, UBP'ye eleştiri26 Kasım 2020 Perşembe 13:47
  • HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers: Toplum faydasına olacak konularda partiler üstü düşünmeyi tercih ediyoruz26 Kasım 2020 Perşembe 13:41
  • Okullardan Özçınar’a Teşekkür Ziyareti26 Kasım 2020 Perşembe 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti