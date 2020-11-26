Gizli ittifak kurdular!

Haspolat’ta Güney Kıbrıs’a geçmek için plan yaptıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar Muhammad Irfan, Assad Jhangırı, Muhammad Ramzan Alı, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Haspolat’ta Güney Kıbrıs’a geçmek için plan yaptıkları sırada tespit edilerek tutuklanan zanlılar Muhammad Irfan, Assad Jhangırı, Muhammad Ramzan Alı, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı1 Muhammad Irfan, zanlı 2 Assad Jhangırı, zanlı 3 Muhammad Ramzan Alı, zanlı 4 Sujoud Alhelal ve zanlı 5 Reda Almustafa’nın Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11.2020 tarihinde saat 19:15 raddelerinde Haspolat sanayi bölgesinde bir polis ekibinin devriyede bulunduğu sırada Haspolat'ta İkaz isimli ahşap doğrama fabrikası avlusuna DZ 490 plakalı Toyota marka salon aracın girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde polis ekibinin konu yerde isimleri Muhammad Ramzan Alı, Reda Almustafa ve Sujoud Alhelal’i Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek amacıyla yanlarında tespit edilen Muhammad Irfan ve Assad Jhangırı ile gizli ittifakta bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Muhammad Irfan, Reda Almustafa ve Muhammad Ramzan Alı’nin gönüllü ifade verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı 1 ve zanlı2’nin çalışma izinli, zanlı 3’ün yasal statüsü olmadığını, zanlı 4 ve zanlı 5’in ise aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 3’ün 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı 1, 2, 4 ve 5’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları, zanlı 1 ve 2’nin ayrıca KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.