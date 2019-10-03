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"Gizli ittifak kurmak" suçundan 6 kişi tutuklandı

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"Gizli ittifak kurmak" suçundan 6 kişi tutuklandı
"Gizli ittifak kurmak" suçundan 6 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre  01.10.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nın doğu kısmında bulunan inşaat halindeki binada polis tarafından yapılan aramada, H.E. (E-33) ve A.N. (E-24)’nin aralarında bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurarak KKTC’ye turist olarak gelen M.Z((E-20),S.M.P.(K-33), M.J.E.K. (K-34) ve K.E.B.(E-26)’yı yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs'a geçirmek üzere toplandıkları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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