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Gizli toplantı tartışmaları sürüyor: Bu kez Özersay cevap verdi

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Gizli toplantı tartışmaları sürüyor: Bu kez Özersay cevap verdi
Gizli toplantı tartışmaları sürüyor: Bu kez Özersay cevap verdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Haber Kıbrıs’ta, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın konuğu olarak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu

KAPALI MARAŞ… “KIBRIS RUM YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE ADIM ATMAYI TASARLAMADIK”

Kapalı Maraş konusunda Kıbrıs Rum Yönetimi ile işbirliği yaparak adım atmayı tasarlamadıklarını belirten Özersay,  “Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaklaşımı ile işbirliği yapmak bugün çok zor… Ama yarın bireylerin adımlarıyla bizim adımlarımız birleştiğinde, bu durum Kıbrıs Rum Yönetimi için de çekici hale gelecek ve daha gerçekçi şekilde kendini adapte edebilecek” dedi.

ANASTASIADIS’LE GÖRÜŞMESİ… “SOHBET ESNASINDA KONUŞULAN ŞEYLERİ AÇIKLAMAM SÖZ KONUSU OLMAZ”

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’le gerçekleştirdiği ‘sosyal içerikli’ görüşmenin ‘içeriğine’ ilişkin soru üzerine konuşan Özersay, şöyle devam etti:

“Biri sizi evine davet etmiş eşinizle birlikte. Davet eden kişinin ismini Sayın Anastasiadis dün açıklamıştı. Güney’de yaşayan Maronitler tarafından seçilen bir temsilci. Bizi evine davet etti. Orada, bir sohbet esnasında konuşulan şeyleri açıklamam söz konusu olmaz. Ama bu tip diyaloglar bazen resmi görüşmelerden çok daha yararlı olabilir.”

“GÖREVİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ YAHU”

Anastasiadis ile görüşmesinin ‘diplomatik krize dönüştüğüne’ ilişkin iddiaları da değerlendiren Özersay, şöyle konuştu:

“Bu diplomatik bir gerilim değil. Bu bir konu bile değil. Bizim yapacak işlerimiz var. Ülkenin gündemi bu değil. Böyle bir tartışma, somut bir şey üretmeyen bir tartışmadır ve kısırdır. Bence ülkenin gündemi bu değil. İkincisi anayasal olarak ben bir Bakanlar Kurulu üyesiyim. Başbakan’a karşı sorumluyum. Sayın Başbakan içerik olarak önemli olduğunu düşünse, Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede bunu aktarırdı. Ben bu ülkede halkın seçtiği, hükümet yaptığı bir Bakanlar Kurulu’nun Dışişleri Bakanıyım. Dışişleri Bakanı. Ben ofisimde oturabilirim serin bir ortam var. Arada bir meclise gidip gelebilirim… Görevimizi yapmaya çalışıyoruz yahu.”

GEÇİTKALE HAVAALANI…”STATÜKONUN SEMBOLLERİNE DOKUNUYORUZ”

Geçitkale Havaalanı konusuna değinen Özersay, Ercan’daki sözleşme gereği, Geçitkale’de sınırlı ve belirli tipte uçuşların yapılacağını aktardı. Eğitim, paraşütle atlama gibi uçuşların yapılabileceği havaalanıyla ilgili, Sivil Havacılık Dairesi’nden izin alınması gerektiğine dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Hayata geçirilmesi için bazı tedbirler alınmalı. Günün sonuna Geçitkale Havaalanı da aslında bir Kapalı Maraş çeşidi. Statükonun bir sembolü. Bilinmesini istiyorum ki statükonun sembolü olduğu düşünülen alanlara dokunuyoruz. Geçitkale kangren olmuştu, biraz hareketlendirme gerek.”

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