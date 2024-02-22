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Gizlice ülkeye sokulan mültecileri soydu!

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Türkiye’de TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye sokulan 6 mülteciyi Lefkoşa’da teslim aldıktan sonra cüzdanlarını, pasaportlarını ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen A.A teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Gizlice ülkeye sokulan mültecileri soydu!

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanından Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı tırın dorsesinde yaşları 15 ile 40 arasında olan 6 Suriyeli kişinin KKTC’ye kanunsuz olarak sokulduğunu anımsatarak, bu mültecilerin Lefkoşa’ya götürüldüğünü söyledi.

Polis, zanlı A.A'nın Kırklar bölgesinde mültecileri teslim aldığını belirtti.

Polis, zanlıya teslim edilen mültecilerin sınırda tespit edilerek, tutuklandıklarını, ifadelerinde A.A'nın cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti. Polis, zanlı hakkında Girne’de yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasının yanı sıra Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili da soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının Girne’de mahkemeye çıkarılarak 2 gün, Lefkoşa’da ise mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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