GKK: Antakya’da mücahitlerimizin üstün gayretleri ile yardım ve dağıtım faaliyetleri devam ediyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgedeki AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölge temsilciliklerinden koordineli olarak personel tarafından alınan yardım malzemeleri, bölge Kaymakamlıkları ile yapılan istişare dahilinde en ücra köşelerdeki vatandaşlara kadar teslim edilerek dağıtılıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu süreçte 6 bin 276 Koli Gıda Paketi, 2 bin 360 Koli Bardak Su, 14 bin 250 Adet 1,5 Litrelik Pet Su, 3 bin Hijyenik Eldiven, 350 Paket Bebek Bezi ve 3 bin 10 Koli Hijyen Paketinin diğer malzemeler ile birlikte dağıtımı yapıldı.

Bölgedeki çocuklar da muhtelif kırtasiye, oyuncak ve şekerlemelerle buluşturuldu.

GKK açıklamasında “Antakya’da Mücahitlerimizin üstün gayretleri ile yardım ve dağıtım faaliyetleri devam etmektedir.” denildi.