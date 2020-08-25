GKK: "Birlikteki tüm personel negatif"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK) komutanlığa bağlı birliğe yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde basında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir birliğin tümünün karantinaya alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtilerek, durumun komutanlık tarafından bir önceki basın duyurusunda açıklandığı anımsatıldı.

Bahse konu kışlada görev yapan tüm personele, sağlık bakanlığınca dün test uygulandığı ve bugün itibarı ile tamamının testinin negatif olduğu belirtilen açıklamada, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC halkının huzur ve güvenliğini Covid-19 tedbirlerini de tavizsiz uygulayarak her zaman olduğu gibi sağlamaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.