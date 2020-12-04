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GKK eski komutanlarından Hasan Yücesoylu hayatını kabetti

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Güvenlik Kuvvetleri eski komutanlarından Hasan Yücesoylu bu sabah hayatını kabetti.
GKK eski komutanlarından Hasan Yücesoylu hayatını kabetti

Güvenlik Kuvvetleri eski komutanlarından Hasan Yücesoylu bu sabah hayatını kabetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yücesoylu ikindi namazının ardından Serdarlı’da toprağa verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Emekli Binbaşı Hasan Yücesoylu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, mesajda “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden Emekli Binbaşı Hasan Yücesoylu’nun vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi. 

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