GKK, Falyalı Cinayeti İle İlgili Tekne İddialarına Yanıt Verdi!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 8 Şubat gecesi Halil Falyalı’ya yönelik gerçekleştirilen suikast sonucu olayın faillerine yönelik “Tekne ile Türkiye’ye kaçtılar” iddialarına yanıt verdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 24 saat boyunca sahillerde devriye attığı ifade edilirken “İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca olayın yaşandığı 8 Şubat akşamı denizin fırtınalı olduğu ve küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı aktarıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklama şöyşe:

Bazı kişilerce, geçtiğimiz hafta meydana gelen olaydaki canilerin denizden süratli bot ile kaçtığına dair söylemleri şaşkınlık ve hayretle takip edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km² deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başındadır.

İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Fikir beyan edenler 08 Şubat akşamı deniz durumunu gözardı etmiş olmalıdır. Gerçek olan o günkü denizin fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve denizin bu durumunda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hususunun dikkatlerinden kaçmış olmasıdır.

Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onlarında müteyakkız hale getirildiği, böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğini bilmemeleri nedeni ile farklı yoruma gittikleri düşünülmektedir.

Ayrıca olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığını belirtmekte fayda vardır.

Sonuçta, Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.