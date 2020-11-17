GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu, Bakan Oğuz’u Ziyaret Etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un ziyaret etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Topaloğlu, Bakan Oğuz’a iade-i ziyarette bulundu.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un ziyaret etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Topaloğlu, Bakan Oğuz’a iade-i ziyarette bulundu.
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