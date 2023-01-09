GKK Mersinlik bölgesinde ağaçlandırma faaliyeti icra etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli, aileleri, çocukları ve vatani görevini yapan mücahitlerin de katılımıyla 7 Ocak Cumartesi günü İskele/Mersinlik bölgesinde Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile ağaçlandırma faaliyeti icra etti.

GKK’dan verilen bilgiye göre, 21–24 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersinlik bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yanan 30 dönümlük alanda yangının açtığı yaraların sarılması, doğal dengenin korunması, erozyonla mücadelenin sağlanması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla 2 bin Servi, 1850 adet Fıstık Çamı, 600 adet Okaliptüs ve 550 adet Ilgın olmak üzere toplam 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.