GKK personel alımına gidiyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), komutanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere
- 1 maliye memuru
- 1 mal saymanı hesap sorumlusu
- 4 ASAL ve seferberlik işlem memuru
- 1 tabip
- 1 hukuk işleri uzmanı
- 1 inşaat mühendisi
- 3 erkek aşçı
- 1 çatıcı/kalıpçı
- 1 döşemeci (saraç)
- 2 kasap
- 1 kazıcı/yükleyici işletmeni
- 1 madeni kaplamacı (kaportacı)
- 1 soğutma cihazları tamircisi (klimacı)
- 3 tekerlekli araç tamircisi
- 2 terzi
- 1 tesviyeci/planyacı
- 1 yapıcı
- 25 erkek mukaveleli erbaş/er
- 2 kadın mukaveleli erbaş alımına gidecek.
Mürcaatların, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 08 Ocak-19 Ocak 2018, 17:00'a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor.
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