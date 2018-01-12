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GKK personel alımına gidiyor

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GKK personel alımına gidiyor
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askeri memur, sözleşmeli personel, işçi ve mukaveleli erbaş/er personeli alımına gittiğini bir münhalle duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), komutanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere

- 1 maliye memuru

- 1 mal saymanı hesap sorumlusu

- 4 ASAL ve seferberlik işlem memuru

- 1 tabip

- 1 hukuk işleri uzmanı

- 1 inşaat mühendisi

- 3 erkek aşçı

- 1 çatıcı/kalıpçı

- 1 döşemeci (saraç)

- 2 kasap

- 1 kazıcı/yükleyici işletmeni

- 1 madeni kaplamacı (kaportacı)

- 1 soğutma cihazları tamircisi (klimacı)

- 3 tekerlekli araç tamircisi

- 2 terzi

- 1 tesviyeci/planyacı

- 1 yapıcı

- 25 erkek mukaveleli erbaş/er

- 2 kadın mukaveleli erbaş alımına gidecek.

Mürcaatların, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 08 Ocak-19 Ocak 2018, 17:00'a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor.

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