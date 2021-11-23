GKK Ve Sivil Savunma Bütçesi Kabul Edildi

Cumhuriyet Meclisi 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine devam ediyor. Genel Kurul’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı bütçesi de onaylandı.

Genel Kurul’da bugün, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi’nin onaylanmasının ardından, 890 Milyon 500 Bin TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Bütçesi görüşüldü.

ÇELER

GKK Bütçesi üzerine ilk sözü TDP Milletvekili Zeki Çeler aldı. Ne zaman bir KKTC vatandaşının GKK komutanı olacağını soran Çeler, yakın zamanda şimdiye kadar KKTC vatandaşları arasından atanan komutan yardımcılığı atamasının bile yapılmadığını söyledi.

Yedek subay ve çavuş celbi olan askerlerin pandemi döneminde yasal izinlerini bile kullanamadığını, ancak girişimleri sonucu bu durumun düzeltildiğini söyleyen Çeler, yaşananlar yüzünden askere gidenlerin sayısının azaldığını kaydetti.

Çeler, GKK komutanının KKTC vatandaşı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Daha sonra GKK bütçesi oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ…

Ardından 49 Milyon 500 Bin TL’lik Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı bütçesi ele alındı.

ÇAĞATAY

Bütçe üzerine söz alan HP milletvekili Erek Çağatay, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının kendini her geçen gün geliştirdiğini ve halka destek verdiğini dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının icra ettiği görevlerden bahseden Çağatay, ek mesai almayan kurum personelinin fedakârca çalıştığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının personel ve araç gereç eksikliği yaşadığını dile getiren Çağatay, bu eksikliğin giderilmesini talep etti.

BÜYÜKOĞLU

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da dünyada ekolojik dengelerin bozulduğunu, afetler yaşandığını kaydederek, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının önemli görevler ifa ettiğini belirtti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının verdiği eğitimlere işaret eden Büyükoğlu, teşkilat personelinin mesai saatleri dışında da çalıştığını ifade etti. Büyükoğlu teşkilat ekipman ve personel eksikliklerinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının önemli görevler ifa ettiğini dile getirdi.

Gündüz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının yangınlarda, sellerde ciddi görevler yaptığını, öte yandan sivil savunmanın temel unsurlarından birinin halk olduğunu söyledi, halkın koordine edilmesi adına önemli eğitimler verildiğini anlattı.

Disiplinin önemine işaret eden Gündüz, buna önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oylandı ve oyçokluğuyla onaylandı.

Daha sonra 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.