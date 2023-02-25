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GKK’dan deprem yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama

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i 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 07 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve 09 Şubat 2023 tarihinden itibaren Antakya’da arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetleri yapıldığı bildirildi.
GKK’dan deprem yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 07 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve 09 Şubat 2023 tarihinden itibaren Antakya’da arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetleri yapıldığı bildirildi.

GKK tarafından yapılan açıklamada, görevlerini tamamlayan Adıyaman’da bulunan unsurlaın daha önce adaya döndüğü, halihazırda Antakya şehir merkezinde depremzedelere yardım şeklinde faaliyetlere devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, Antakya’da bulanan personelden bir kısmının, görevlerini yeni arkadaşlarına 22 Şubat 2023 tarihinde devrettiği ve yurda döndükleri kaydedildi.

Açıklamada GKK ve PGM İtfaiye personelinden oluşan Afet Yardım Görev Birliği’nin, deprem yardım çalışmalarına aynı disiplin, heyecan ve üstün gayretle devam etttiği de vurgulandı.

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