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GKK’dan istihdam duyurusu

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için 13 Haziran’a kadar müracaat kabul edeceğini açıkladı.
GKK’dan istihdam duyurusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için 13 Haziran’a kadar müracaat kabul edeceğini açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında 1 doktor ve tercümanın da bulunduğu, askeri memur, mukaveleli erbaş, er, işçi, sözleşmeli personel istihdamına müracaatlar 20 Mayıs’ta başladı.

Müracaatların, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (Boğazköy) mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) şahsen yapılması gerekiyor.  

Başvurular, https://mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılacak.

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