GKRY Meclis Başkanı: Yapıcı müzakereler gerekli

Rum Yönetimi Meclis Başkanı Annita Dimitriu, BM’nin, yapıcı ve iyi niyetli müzakerelere katkı koyacak ortamın oluşmasını gerekli gördüğünü, Kıbrıs Rum tarafının ise, gerçekçi bir başarı şansı olan müzakerelerin hemen yeniden başlaması yönündeki görüşüne sadık kalmayı sürdürdüğünü iddia etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “ülkenin yeniden birleşmesi, işgal altındaki topraklarına geri dönme, yabancı askerlerin ve garantörlük sisteminin olmaması vizyonumuz ve günlük mücadelemiz olmaya devam ediyor” dediğini aktardılar.

Dimitriu konuşmasının devamında ise Türkiye’ye yönelik bilindik Kıbrıs Rum tezleri ve suçlamalarını dile getirdi.