GKRY vatandaşını darp eden 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

14.1.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Pile-Beyarmudu köyleri arasında İngiliz üsler bölgesinde araba satın almak için önceden anlaştıkları ve bahse konu yere gelmesini sağladıkları GKRY vatandaşı A.G’yu yüzünden ve vücudunun muhtelif yerlerinden darp etmek, biber gazı kullanmak ve bıçak sallayarak korkutmak suretiyle kardeşine ait arabayı gasp ederek yasal olmayan yollardan KKTC’ ye geçiren Vadili sakinleri C.K ve Y.S ile İnönü sakini H.Ö şikâyet üzerine 15.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanırken bahse konu araca da emare olarak el konulmuştu.

Tutuklandıkları günden bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 23.1.20 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiler. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis çavuşu Ali Bulut, olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Polis çavuşu Bulut şahadetinde zanlıların internet üzerinden araba satın almak maksadıyla önceden anlaştıkları GKRY vatandaşı A.G’ nun 14.1.20 tarihinde buluşma yerine gelmesini sağladıklarını belirtti.

Zanlıların olay mahalline gelen GKRY vatandaşı A.G'un yüzüne biber gazı sıktıktan sonra vücudunun muhtelif yerlerine el ve ayakları ile vurmak suretiyle onu ciddi şekilde darp edip bıçak sallamak suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını belirten Bulut, şikâyetçinin kardeşine ait 30000 Euro değerinde sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model KYD 466 plakalı yarış arabasını gasp edip yasal olmayan yollardan KKTC ye getirdiklerini aktardı. Olayın 15.1.19 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu araç ayni gün Kurudere köyünde Paşakent sitesinde bulunarak emare olarak alındığına değinen PÇ Bulut, zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Zanlı 1 ve zanlı 2’ nin gönüllü ifade verdiğine değinen Bulut zanlı 3’ ün suçlamaları kabul etmediğini belirttikten sonra askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerinden dolayı zanlılar aleyhine ayrı dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlıların tutuklu bulundukları süre içerisinde tanıtma merasimi yapıldığı ve müştekinin zanlıları tanıyıp teşhis ettiğine değinen PÇ Bulut, şikâyetçinin yazılı bir ifade vermek suretiyle kendisini darp eden tüm zanlılar ile darp esnasında kendisine bıçak sallayan zanlı 2 olduğunu belirttikten sonra her 3 zanlıdan da şikâyetçi olduğunu aktardı. Zanlı 2’ nin yanlış bilgi vermesine rağmen soruşturma esnasında edinilen bilgiler doğrultusunda zanlı 2 nin kalmakta olduğu evin önündeki kerpiçten yapılmış fırının girişindeki taşın altında bahse konu aracın kontak anahtarı ile olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığına vurgu yapan PÇ Bulut, cep telefonları ve emarelerle ilgili raporların henüz allerine ulaşmadığını söyledi.

Her 3 zanlının benzeri suçlarının olduğuna değinen Bulut, işlenmiş olan suçun ağır suç kapsamına girmesi nedeniyle zanlıların kanunsuz yollardan kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek yargılanıncaya dek merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ömür boyu hapislik cezası gerektiren bu suçun yanı sıra her 3 zanlının askıda benzeri meselelerinin olduğunu belirttikten sonra zanlıların kaçma ihtimali olması nedeniyle ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla ve her halükarda 45 günü geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç Güzeler ayrıca zanlı 3’ ün Lefkoşa barış, sinir ve ruh hastanesinde bir doktor tarafından görülerek kullandığı ilaçlarla ilgili bir rapor temin edilmesi direktifini verdi.