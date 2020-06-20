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Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

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Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde 8 üniversiteden 62 kişilik ekiple kazı çalışmaları başladı.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olan antik kentteki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalarda, kuzey şehir kapısı ve önündeki meydanda bulunan sütunların ayağa kaldırılarak, kuzey caddedeki mozaiklerin de ziyarete açılması hedefleniyor. Böylece, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği antik kent, yaklaşık iki asır sonra tekrar kuzey şehir kapısına kavuşacak.

KAZI ÇALIŞMASI KUZEY ŞEHİR KAPISINDA YOĞUNLAŞTI

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük mermer kenti Stratonikeia'nın, antik çağlarda Anadolu'nun yerli halkları Karyalılar ve Leleglere ait yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Kuzey şehir kapısının devamında Lagina Hekate kutsal alanının bulunduğunu belirten Söğüt, antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını vurgulayan Söğüt, "Buradaki projeler tamamlandı ve artık aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Kuzey şehir kapısı Milattan Sonra 139 yılında yaşanan depremde yıkılmıştı. Biz yaklaşık 1870 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıyoruz." dedi.

"BURASI HER DÖNEMDE ÖNEMLİYDİ"

Söğüt, çalışmaların aslına uygun olarak yürütüldüğünü, 6 sütunun ayağa kaldırılacağını, iki giriş kapısı yapılarak, üstlerine kemerlerinin de yerleştireceğini kaydetti.

Stratonikeia'nın iki ayrı kutsal alan ve iki girişi olduğunu ifade eden Söğüt, şu bilgileri verdi:

"Kuzey şehir caddesi 3 bin 500 yıldır insanların yaşadığı ve kullandığı yerlerden. Burası her dönemde önemliydi. Özellikle 1700 yıldır bu kapının aktif olduğunu ve Lagina'ya giden kutsal yolun buradan geçtiğini biliyoruz. Son bulgulara göre bunların Tunç çağına kadar indiği hakkında tespitlerimiz var. Burası Hititler döneminde bile önemli bir alandı. Antik dönemde dini törenlerde de Lagina'dan çıkan ve anahtar taşıyan genç kızların geldiği ve geçtiği kapıyı ayağa kaldırıyoruz. O dönemde burası, insanların altından geçerken nefesini tuttukları önemli bir noktaydı."

Kuzey şehir caddesinde Helenistik dönemde yapılan ve günümüzde de çalışır durumda olan kanalizasyon sistemi bulunduğuna işaret eden Söğüt, belirli noktalara konulacak cam örtüler sayesinde çalışan sistemi ziyaretçilere göstermeyi planladıklarını aktardı.

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