Glafkos Klerides Ölümünün 8’inci Yılında Anıldı

DİSİ’nin kurucusu ve Eski Rum Yönetimi başkanlarından müteveffa Glafkos Klerides dün, ölümünün 8’inci yıldönümünde anıldı.



Alihtia ve diğer gazetelere göre Strovolo’daki Theu Sofias katedralinde düzenlenen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, siyasiler, milletvekilleri, diğer yetkililer ve Keti Klerides’in de katıldığı dinî anma töreninde baş konuşmayı eski Sağlık Bakanı Friksos Savvidis yaptı. Anastasiadis törende yaptığı kısa konuşmada Klerides’i “tarihe damgasını vuran bir lider” diyerek andı.