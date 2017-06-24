Glafkos Klerides’in yeğeni Nikolas Papadopulos’u destekleyecek

DİSİ Yüksek Konsey eski üyesi ve müteveffa Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides’in yeğeni Yoannis Kliridis Şubat 2018’deki başkanlık seçiminde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a destek vereceğini açıkladı.

Alithia’nın “Kopan Eski DİSİ’liler Nikolas’ın Tarafında” başlıklı haberine göre, eski DİSİ’li Yoannis Sigkrasiti’den sadece 2 gün sonra Yoannis Kliridis de Papadopulos’u destekleyeceğini açıkladı.

Papadopulos’un seçim kurmaylığında yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın, milli davamızın bu prosedürde girdiği zor patikadan kurtulması için Papadopulos’un adaylığını destekleyeceğim” diyen Kliridis özetle şunları söyledi:

“Maalesef bugünkü Demokratik Seferberlik (DİSİ) –bana göre- parti kurulduğundan beridir üyelerinin ideal ülkülerini, fedakarlık ve mücadelelerini yansıtmıyor. İdeolojisi değişti. Bu nedenle müteveffa Ksanthos Kliridis’in oğlu ve müteveffa Glafkos Klerides’in yeğeni olarak iyi-kötü taşıdığım isme rağmen pasif kalmaya devam edemem. Bugünden itibaren, gelecek nesiller bu ülkede barış ve güvenlik içerisinde yaşayabilsin diye çaba harcanması için milli menfaat bilgimi sağlamak üzere aday Nikolas Papadopulos’un emrindeyim.

Haravgi haberi “Yoannis Kliridis’ten Nikolas Papadopulos’a Destek” başlığıyla aktardı.