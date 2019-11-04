Glafkos Kliridis için anma töreni yapıldı

Eski Kıbrıs başkanlarından ve DİSİ partisinin kurucusu Glafkos Kliridis’in dün Lefkoşa’nın Güney’indeki Ay. Konstantinu ve Eleni mezarlığında düzenlenen ve Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığı bir törenle anıldı.

Fileleftheros gazetesi anma törenine Kliridis’in ailesi, bakanlar, hükümet yetkilileri, DİSİ partisi liderliği ve üyeleri, Meclis ve siyasi parti temsilcileri, diğer yetkililer ve çok sayıda insanın katıldığını yazdı.

Anma törenini “Mesarya Metropoliti Grigorios’un” yönettiğini yazan gazete, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ise eski Rum AP milletvekillerinden Panayotis Dimitriyu’nun yaptığını ifade etti.

“Kliridis’in rasyonalitesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, Kliridis’in hayatını kaybettiği tarih olan 15 Kasım 2013 tarihine kadar Kıbrıs tarihinin tüm aşamalarına kaydedildiğini” savunan Dimitriyu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının 1974 yılındaki harekâttan önce başarısızlığa uğramasına da atıfta bulunarak “1974 yılındaki askeri işgalin, Kliridis’in siyasi felsefesinin daima temelini teşkil eden vatansever gerçekliğin doğruluğunu tarihsel açıdan teyit ettiğini” ileri sürdü.

“1974 yılındaki trajik olayların akabinde, kaosun Rum Yönetimine Başkanlık eden Kliridis tarafından idare edilmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve halkı için kurtuluş olduğunu” da öne süren Dimitriyu, Kliridis’in, Rum Yönetimi Başkanı olarak gerçekten “parlak bir tarih” yazdığını da belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Kliridis’in pragmatik politikasına sadık olmaları gerektiğini ifade eden Dimitriyu, bunun ise “Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’ı Türk işgalinden kurtaracak ve yeniden birleştirecek olan işlevsel ve yaşayabilir bir çözüm bulunması olduğuna” işaret etti.

Dimitriyu, Kliridis’i en iyi anma şeklinin, bu vizyonun gerçekleşmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Kliridis’in ölüm yıldönümü dolayısıyla twitter’da yaptığı paylaşımda “bugün iz bırakan bir lideri andıklarını” dile getirdi.

DİSİ partisi başkanı Averof Neofitu ise anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, Kliridis’in iki büyük vizyona sahip olduğunu belirterek, bunlardan birinin Kıbrıs’ın birleşik Avrupa’ya katılması diğerinin de, vatanın yeniden birleşmesi olduğunu söyledi.

Kliridis’in, birinci vizyonun gerçekleştiğini görecek kadar yaşadığını ifade eden Neofitu, Kliridis’i anma gününde, DİSİ partisi olarak Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir çözümü olmadığını yinelemek istediklerini dile getirdi.

Neofitu, kendilerinin, Kliridis’in vatanın yeniden birleşmesine ilişkin vizyonuna odaklanmış olduklarını sözlerine ekledi.