Glapsides Plajı bölgesinde izinsiz beton döken şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da B.K’nin (E-30) dün 10.00 sıralarında Glapsides plajı bölgesinde işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz beton dökerek Sahilleri Koruma Yasası'na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
Gazimağusa’da B.K’nin (E-30) dün 10.00 sıralarında Glapsides plajı bölgesinde işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz beton dökerek Sahilleri Koruma Yasası'na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
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