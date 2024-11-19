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Glapsides Plajı bölgesinde izinsiz beton döken şahıs tutuklandı

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Gazimağusa’da B.K’nin (E-30) dün 10.00 sıralarında Glapsides plajı bölgesinde işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz beton dökerek Sahilleri Koruma Yasası'na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.
Glapsides Plajı bölgesinde izinsiz beton döken şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da B.K’nin (E-30) dün 10.00 sıralarında Glapsides plajı bölgesinde işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz beton dökerek Sahilleri Koruma Yasası'na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

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